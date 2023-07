80.000 euro te kort: einde nabij voor Free Pro Players FC, het project voor clubloze voetballers

Het project van Free Pro Players FC is zo simpel als het klinkt: clubloze voetballers die, in afwachting van een nieuw profcontract, dagelijks samen trainen en wedstrijden spelen onder leiding van proftrainer Eddy Van den Berghe. Lode Leirens stampte het project in 2021 uit de grond, omdat hij het niet kunnen vond dat de (toenmalige) nummer één van de FIFA geen waardige opvang bood aan spelers die uit de boot dreigden te vallen. Het project lijkt echter zijn laatste jaar te zijn ingegaan. “Als de budgetten niet worden doorgetrokken, is het voorbij.”

Jelle Van Damme, François Kompany, Loris Brogno, Renato Neto, Jérémy Taravel, Damien Marcq, Nill De Pauw, Derrick Tshimanga: het is maar een kleine greep uit de lijst van voetballers die de voorbije twee jaar op Daknam of in Grotenberge (Zottegem) kwamen trainen in afwachting van een nieuwe club. Benjamin Mokulu, Arnaud Djoum Sutchuin, Mohammed Aoulad, Geoffrey Mujangi Bia: allemaal keren ze dit jaar terug naar Free Pro Players nadat hun contract afliep.

“Dat zijn allemaal jongens die voldoen aan de criteria (Belg zijn of in België gedomicilieerd zijn, en een profcontract gehad hebben, red.), dus dat is voor mij zeker goed”, aldus Leirens. “Maar er komen ook nieuwe jongens bij. Jordy Schelfhout die in extremis geen nieuw contract kreeg van het nieuwe bestuur van KV Oostende, Tim Verwaal die bij Deinze gespeeld heeft, Kurt Abrahams... Dat zijn stuk voor stuk goede voetballers. Ik heb nog geen volledig zicht op de vrije spelers, maar we zijn nu al met twintig, dus kunnen wij al probleemloos wedstrijden spelen. Vorige zondag speelden we alvast op Westerlo, nu zondag tegen Cercle Brugge.”

United Athletes

Op 19 juni voelde het voor een paar van bovengenoemde spelers vast aan als een eerste schooldag. Want werd er aanvankelijk het hele jaar door getraind, dan is de duur van het project nu beperkt. Leirens: “Afgelopen seizoen hebben we getraind tot januari van dit jaar, en nu trainen we tot september. Qua aantal spelers zaten we altijd goed tot december, maar vanaf januari lag de opkomst merkelijk lager, gemiddeld acht à tien spelers. Wedstrijden kun je met zo’n kleine kern niet spelen. Dan heeft het weinig zin om daar zoveel budget aan te hangen.”

We zijn er gekomen: geld. Free Pro Players FC kreeg sinds 2021 de steun van sportvakbond United Athletes, het voormalige Sporta, en een gelinkt sociaal fonds. Hierdoor kon Leirens drie jaar aan de slag. Maar er dreigt nu een einde te komen aan de samenwerking, en dus ook aan het hele project. “De vakbond opperde het idee dat we zouden moeten professionaliseren. Wat moet ik dandoen, vroeg ik dan. Een keeperstrainer erbij? Een kinesist? Dat werd uiteindelijk weinig concreet. Wat wel snel duidelijk werd, was dat de trainingsperiode zou worden beperkt in de tijd tot na de eerste transferperiode, september dus”, legt Leirens uit. “Het is een moeilijke evenwichtsoefening tussen voldoende profs bereiken, een vangnet bieden en toch efficiënt omspringen met budgetten.”

Maesschalck: “Liefdadigheid”

“Ik vermoed dat het einde van het project nabij is, aangezien ze de budgetten die voor drie jaar voorhanden waren, meer dan gaan halveren. En dan is het onbegonnen werk om verder te doen. Ik ga niet zelf 50 à 80.000 euro bij elkaar zoeken voor een project omdat niemand anders bereid is om iets op poten te zetten. Lieven Maesschalck zei me: Lode, als de officiële instanties het niet de moeite vinden om zich achter jouw project te scharen, dan ben je met liefdadigheid bezig. Dan kun je beter iets anders doen. Tsja.”

“Er zijn hier meer dan 160 spelers de revue gepasseerd, waarvan meer dan de helft ergens een profcontract heeft ondertekend. Ik denk dat het project zijn nut bewezen heeft. Maar het moet haalbaar blijven. Ik ga nog een laatste poging doen om tot bij Lorin Parys (CEO van de Pro League, red.), die tot vandaag op geen enkele toenaderingspoging reageerde, en Pascale Van Damme (bondsvoorzitster, red.) te geraken. Ik hoopte bij de opstart van het project dat ik de grote instanties wakker te maken, maar dat is blijkbaar niet gelukt.”

Zelfbedruipend

Namens United Athletes stond Marc Leroy ons te woord. Hij houdt zich vooral bezig met het politieke en wettelijke kader en het financiële luik. Zijn collega en ex-voetballer Stéphane Stassin houdt zich bezig met de selectie.“Het contract loopt inderdaad af in september 2024, maar het is voor mij nog niet zeker of het project dan ook definitief zal stoppen. In welke vorm het zou doorgaan, durf en kan ik echter nog niet zeggen”, aldus Leroy. “Alleen zullen we de andere partners dan moeten overtuigen om mee te blijven investeren. Lode had beloofd, of toch geprobeerd, om in die drie jaar zelfbedruipend te zijn. Dat loopt allemaal wat moeilijker.”

“Er zijn nog zaken die we moeten bekijken. Hoe dan ook zullen we moeten kijken of de Pro League meegaat in ons verhaal. Het is niet dat de Pro League het project niet genegen is, zeker niet. Doen ze er nu te weinig inspanningen voor? Ik denk het wel. Ze zijn wel akkoord dat we het geld gebruiken voor de Free Pro Players – er is destijds beloofd dat we voor drie jaar zouden gaan, dan moeten we dat ook doen. Ach, wij geloven alvast in het project, en ik zal er altijd in blijven geloven. Er is niemand anders die zulke cijfers kan voorleggen als we de in- en uitstroom bekijken.”