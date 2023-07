“Ik ben dood”: Tadej Pogacar laat in radiocommunicatie aan ploegleider weten hoe hij zich voelt op het moment dat hij breekt op slotklim

Neen, zo hebben we Tadej Pogacar nog niet vaak zien rondrijden als tijdens de zeventiende etappe van de Tour de France op de Col de la Loze het geval was. De Sloveen moest al snel de rol lossen en stortte helemaal in. Hij had wel nog wat adem over om aan zijn ploegleider mee te geven hoe hij zich voelde. ‘Ik moet lossen. Ik ben dood’, zo horen we Pogacar zeggen. Waarop de ploegleider van UAE Team Emirates Marc Soler de opdracht geeft bij zijn kopman te blijven en Adam Yates de vrijheid krijgt voor eigen succes te gaan.