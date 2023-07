De Lijn hoopt nog dit jaar te landen met onderzoek naar ‘fietsveilige’ tramsporen

Vervoersmaatschappij De Lijn hoopt dat een onderzoek naar “fietsveilige” tramsporen nog dit jaar tot een werkbare oplossing leidt. Woensdagochtend raakte nog bekend dat een 44-jarige fietser om het leven is gekomen na een val in de tramsporen in centrum van Gent. “We willen er alles aan doen om die sporen veilig te maken”, klinkt het bij De Lijn.

Aan de UGent wordt geëxperimenteerd met een rubberachtige, indrukbare gietmassa. Die zou verhinderen dat fietswielen in de tramsporen gaan knellen, wat in Gent leidt tot vele – soms dodelijke – ongevallen.

Sinds begin dit jaar loopt het onderzoek en aan een stelplaats in Gentbrugge is inmiddels een proefopstelling ingericht. Onderzoekers bekijken hoe de gietmassa reageert op de verschillende omstandigheden. “Wat doet die stof bij temperatuursveranderingen? Hoelang blijft de stof erin? Is het voldoende veilig?”, vraagt woordvoerder Frederik Wittock van De Lijn zich af.

Bedoeling is dat de indrukbare gietmassa een tram in de sporen toelaat, maar voldoende weerstand voorziet om fietsers te laten overrijden. De tram mag niet ontsporen, maar de massa moet ook de afvloeiing van water mogelijk maken.

In Antwerpen rijden trams vaker in een eigen bedding. Maar in Gent is ruim vijftig jaar geleden een tramnetwerk aangelegd door historische straten die een afzondering onmogelijk maken. Toch is Gent geen unicum: ook in Amsterdam of het Zwitserse Bazel veroorzaken tramsporen een probleem voor fietsers.

De Lijn wil daarom duurtesten op de substantie, maar ook factoren zoals blootstelling aan UV in rekening brengen. Naar het einde van het jaar worden de resultaten van dat onderzoek verwacht.