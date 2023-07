Jonas Vingegaard na triomf in koninginnenrit: “Natuurlijk ben ik opgelucht, maar we zijn nog niet in Parijs. Tadej geeft nooit op”

Jonas Vingegaard heeft in de koninginnenrit van de Tour de France alles naar z’n hand gezet. Hij reed Tadej Pogacar op bijna zes minuten en is behoudens ongelukken zeker van de eindwinst in de Ronde van Frankrijk. Na afloop was hij dan ook erg tevreden.

Met een glimlach van jewelste sprak Jonas Vingegaard de pers toe na z’n triomf in de koninginnenrit. “Natuurlijk ben ik opgelucht”,vertelde hij nadat hij Tadej Pogacar een nieuwe en definitieve mokerslag uitdeelde.

“Het is gek om nu plots meer dan 7 minuten voorsprong te hebben op Tadej in het algemeen klassement. Dit had ik vooraf nooit durven denken. Maar zoals ik al vaak heb gezegd: we zijn nog niet in Parijs. Er volgen nog tricky etappes.”

Ondanks zijn riante voorsprong in het algemeen klassement, blijft de Deen op z’n hoede voor wat Tadej Pogacar nog zal proberen. “Ik denk dat Tadej Pogacar nooit opgeeft”, zei de Deen vol overtuiging. “Hij zal zeker nog iets proberen. Ik moet er klaar voor zijn. Deze Tour zal nog boeiend blijven.”

“We vieren pas in Parijs”

Maar de Deen was wel verrast dat de Sloveen er plots af moest zo vroeg op de Col de la Loze. “We wilden Tadej pijn doen, maar ik had niet gedacht dat hij zo zou kraken. Of we nu al vieren? Neen, dat doen we nu nog niet. Dat gebeurt pas als we in Parijs zijn.”