REACTIES. Felix Gall in de wolken na ritzege: “Dit had ik een jaar geleden nooit durven denken, Tiesj Benoot zag dat het goed was: “Nu zorgen dat Jonas veilig blijft”

Felix Gall: “De koninginnenrit in de Tour winnen voelt fenomenaal”

“Dit is ongelofelijk. Ik weet eventjes niet wat te zeggen”, klonk het bij een emotionele Felix Gall na zijn triomf in Courchevel. “Ik ben aan een heel sterk seizoen bezig, maar om hier de koninginnenrit in de Tour te winnen is echt fenomenaal. Het is niet makkelijk om een rittenkoers van drie weken af te leggen, zeker omdat ik plots onverwacht kopman werd. Maar de laatste dagen voelde ik me steeds zelfverzekerder.”

De Oostenrijker glipte mee in de vlucht van de dag en hield zowaar stand tot het einde. “Ik voelde me de hele dag al echt goed en dacht van ‘waarom niet meegaan in de vlucht?’ om de slotklim met voorsprong op de favorieten te beginnen. Maar op de slotklim voelde ik me echt beresterk en ging ik gewoon vol door. Ik kan niet zeggen dat dit een kinderdroom is, maar een jaar geleden had ik nooit verwacht dat ik dit zou waarmaken.”

Tiesj Benoot: “Ik hielp Jonas op 5 km van de top en Pogacar haalde me pas op 800 meter van de top bij”

Tiesj Benoot was dan weer zeer tevreden dat zijn kopman Jonas Vingegaard hier de eindwinst zo goed als verzekerde. “Al is de Tour natuurlijk nog niet afgelopen”, bleef onze landgenoot nuchter. “Er kan altijd nog iets gebeuren met Jonas. We mogen het vel van de beer niet verkopen, voor hij geschoten is. We moeten nu vooral zorgen dat Jonas veilig binnenkomt.”

Benoot maakte alles vanop de eerste rij mee, want vanuit de kopgroep werkte hij op de Cote de la Loze nog even voor z’n ploegmakker. “Ik heb nog op kop gereden voor Jonas tot op 5 kilometer van de top en pas op 800 meter van de top werd ik bijgehaald door Pogacar, terwijl ik niet hard meer reed. Ik wist dus dat het goed zat. Soler moest zelfs constant wachten op Pogacar, dus hij was volledig leeg volgens mij? Of we vanavond een feestje zullen bouwen? Nee, dat is pas voor zaterdagavond als we echt zeker zijn.”

Ben O’Connor: “Het is altijd het doel om een rit te winnen en dat lukt nu al voor derde jaar op rij”

Ben O’Connor speelde een cruciale rol in de zege van zijn ploegmaat Felix Gall door op de Col de la Loze kilometerslang het tempo te maken en zo de groep der favorieten op achterstand te houden. Zijn klassement mag dan wel vroeg in de Tour in het water zijn gevallen, de Australiër maakte zich dan toch belangrijk voor de ploeg. “Ik ben zo blij voor het team en voor Felix. We hebben in de Tour altijd het doel om een rit te winnen en dat lukt nu al voor het derde jaar op rij. Ik denk dat we trots mogen zijn. Het is echt gek dat we in de bergen zo tekeer konden gaan. In de koninginnenrit dan nog”, aldus O’Connor.