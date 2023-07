Prins Laurent geeft stuntelig compliment aan vrouwen bij opening Zoo van de Toekomst: “Meest perfecte dier”

Voor tijgers, olifanten, giraffen en koningspinguïns te bewonderen, hoef je niet langer meer aan te schuiven aan de poorten van menig Belgische zoo. Als het van Gaia afhangt maak je gewoon een uitje naar de dichtstbijzijnde stad. “Met een 3D-bril op het hoofd kan je deze prachtige wilde dieren van dichtbij bewonderen in hun natuurlijke habitat, en dit alles terwijl je hen respecteert zonder hen te storen of te schaden”, zegt Prins Laurent die vandaag het lint mocht doorknippen en een voorproefje nemen op de avant-première van de eerste virtuele zoo van België, die volgende week voor het grote publiek opent en een toer door België maakt.

Gaia benadrukt het belang van de Zoo van de Toekomst.

Ondermaatse dierentuinen

“Over de hele wereld leven in meer dan 10.000 dierentuinen miljoenen wilde dieren in gevangenschap”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch. “Ze zijn vaak opgesloten in verblijven, die veel kleiner zijn dan hun natuurlijk territorium en die qua aankleding erg verschillen van de savanne of het bos, waar ze eigenlijk thuishoren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen van hen, zeker in ondermaatse dierentuinen, lijden aan ernstige mentale en fysieke aandoeningen. Om hun activiteiten te rechtvaardigen, beweren dierentuinen dat ze bedreigde diersoorten beschermen. De meeste diersoorten in dierentuinen zijn echter niet met uitsterven bedreigd.” GAIA stelt met deze virtual reality-beleving een nieuwe vorm van zoo voor, die al het bovengenoemde dierenleed en problemen, waarmee zelfs de betere dierentuinen worstelen, vermijdt. Er zijn echter ook nog heel wat andere innovaties, die mensen in staat stellen om wilde dieren te bewonderen zonder hen schade toe te brengen en te storen.”

Op woensdag 2 augustus komt de virtuele Zoo naar het Molenpoortplein in Hasselt.