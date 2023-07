Brigitte Bardot opnieuw in ziekenhuis

Woensdagochtend werden de hulpdiensten gebeld om snel naar de villa van de 88-jarige legende te komen in Saint-Tropez. Franse media kwamen te weten dat ze moeite had met ademen. Het is niet de eerste keer dat ze hiervan last heeft. Zeven maanden geleden was er ook al een gelijkaardige melding, waardoor de actrice moest behandeld worden in het ziekenhuis. Bardot hield zich toen echter op de vlakte. Ze vond de berichtgeving in de media ook overdreven. “Het gaat goed met mij, maak je geen zorgen”, liet ze toen weten.

Bardot deed een tijdje geleden in een interview enkele opvallende uitspraken. Zo beweert ze allergisch te zijn voor chemische stoffen. Dat was ook een reden voor haar om zich niet te laten inenten tegen het coronavirus. In hetzelfde interview stelde ze dat ze zich eerder voor een reis naar Afrika ook niet liet inenten tegen gele koorts. “Mijn arts maakte destijds een vals certificaat voor me.”