Matthias Van Roy wil pijn verbijten in zijn jacht op UCI-punten: “Bij de eerste tien finishen zou een succes zijn”

Vrijdag en zondag staan in Houffalize de nationale kampioenschappen mountainbike op de agenda. Matthias Van Roy wil zijn fysieke ongemakken even verbijten om wat UCI-punten mee te grabbelen.

“Lichamelijk gaat het mij inderdaad niet voor de wind”, opent Matthias Van Roy. “Een kwalijke val begin juni in de 3 Nations Cup leverde kwetsuren op aan mijn rug en ribben en had tot gevolg dat ik van dan af niet meer naar behoren kon functioneren. Dat dekselse middenrif, weet je. Het werd een kruistocht van kine naar osteopaat, maar afdoende beterschap blijft voorlopig achterwege. Diep ademhalen is nog een hels karwei”, gaat hij verder.

Een en ander heeft vanzelfsprekend ook zijn gevolgen voor de nationale kampioenschappen van dit weekend. “Vrijdag staat de shorttrack op het programma, een proef over 20 minuten waarin het lastig optornen wordt tegen kleppers als Jens Schuermans en Pierre De Froidmont, maar zondag zijn er in de crosscountry kansen weggelegd. Je moet namelijk weten dat de eerste tien plaatsen in de uitslag beloond worden met de voor iedere renner zo noodzakelijke UCI-punten.”

Langere afstanden

“Daartussen finishen zou al een succes zijn, gezien ik momenteel, ook door mijn krakkemikkige voorbereiding, toch onder mijn niveau fiets. Met het oog op de mogelijke puntenoogst wil ik toch nog wel even de pijn verbijten, ook al start ik zonder concrete verwachtingen”, vervolgt Matthias Van Roy.

“Alhoewel niet van doorslaggevend belang moet het parcours me toch wel liggen. Bergop doe ik het iets minder, maar aan de andere kant komt mijn techniek dan weer om de hoek loeren. Los daarvan wordt het voor de rest van het seizoen een zoektocht naar geschikte doelen. Het PK in september in Langdorp is uiteraard een vast gegeven, maar tussen nu en dan wordt het leven van wedstrijd naar wedstrijd. Waarbij ik van langsom meer tot de vaststelling kom dat koersen over een langere afstand mij beter en beter beginnen te liggen. Tot die categorie behoren ook de almaar populairder wordende gravelraces”, besluit Matthias Van Roy.