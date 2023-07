Dit was het allereerste bandje van Pat Krimson: “We leken toen vrij zware jongens, maar dat viel wel mee”

Jeugdhuis De Alverman was midden jaren 80 de place to be voor new wavers en punkers in Zonhoven. Een van de vaste klanten en trekkers van de lokale muziekscène was Patrick Claesen, alias Pat Krimson (58).

De hele zomer lang keren we elke week terug naar de jeugdjaren van een bekende Limburger. Deze reeks is het werk van eerstejaarsstudenten Journalistiek van Hogeschool PXL.

We zijn 1985: aan de achterkant van het oude ziekenfondsgebouw in Zonhoven zoeken vier jongeren hun coolste pose voor een bandfoto. Het gaat om Social Compact, de allereerste band van Pat Krimson.

“Het gebouw van de ziekenkas grensde aan jeugdhuis De Alverman”, legt Patje uit. “Het zag eruit als een kraakpand: de ramen waren kapot en er was graffiti op de muren gespoten. Deze foto is in 1985 gemaakt. We lijken vrij zware jongens, maar dat viel wel mee.” (lacht)

De band speelt geregeld in jeugdhuizen en op kleine festivalletjes. “Dat was een bijzonder fijne tijd. Ik speelde bas en we hadden alle vier ongeveer dezelfde muzieksmaak, het klikte tussen ons. We hadden ook een vrij grote aanhang, er reden telkens heel wat wagens met ons mee naar de optredens.”

Na twee jaar houdt Social Compact het voor bekeken en stapt Patrick in Blue Garden, maar een muzikale doorbraak komt er (voorlopig) niet. Dat verandert in 1989, als de Zonhovenaar de kans krijgt om bij platenfirma Antler-Subway te gaan werken. Vanaf dan gaat het snel. Pat vindt zijn draai in de muziekwereld en leert er alle kneepjes van het vak. Hij scheert hoge toppen met Leopold 3 en 2 Fabiola en wordt een grote naam in de dancewereld.

De liefde voor muziek kreeg Pat voor een stuk mee van zijn vader Francis. “Hij baatte vroeger discotheek La Mancha in Hasselt uit. Als er nieuwe plaatjes gekocht moesten worden, ging ik als 12-jarige altijd mee met mijn vader. En als hij moest draaien, mocht ik de warming-up doen rond 21 uur, als het volk begon binnen te stromen.”

Dat Pats mama in die tijd kapster is, is ook mooi meegenomen. “Zij zorgde ervoor dat ik er altijd uitzag als een echte punker. Die inspiratie haalde ze op kappersshows in Londen. Ik was het ideale model om al die hippe punkkapsels op uit te testen.” (lacht)

De vroegere Alverman wordt afgebroken voor de vernieuwing van Zonhoven-centrum. — © Raymond Lemmens

Relaxter

Op zijn zeventiende wint Patrick een dj-contest in Zonhoven en mag hij wekelijks in jeugdhuis De Alverman draaien. Het jeugdhuis is al een tijdje gesloten en wordt nu ook afgebroken voor de vernieuwing van Zonhoven-centrum. “Draaien in jeugdhuis De Alverman was eigenlijk de basis voor mijn carrière”, vertelt Pat. “Het was in die tijd niet makkelijk om het als dj te maken. Nu krijgen jonge dj’s veel meer kansen. Ze beginnen al redelijk vroeg met draaien op verjaardagsfeestjes of fuiven. Dat was vroeger anders. Het aantal artiesten dat van muziek maken en dj’en hun beroep kon maken, was beperkt.”

Toch zou de Zonhovenaar niet jong willen zijn in deze tijden. “Ik heb een fijne, zorgeloze kindertijd gehad. Ik ben ook blij met wat ik bereikt heb en wat ik nu heb. Ik denk dat de jeugd het nu veel moeilijker heeft, mede door de druk die sociale media hen opleggen. Ik zou niet zeggen dat vroeger alles beter was, maar het was gewoon relaxter.”