Nog nooit zoveel klachten voor uitvallende omvormers als in april: meeste problemen in Limburg

Het aantal klachten dat netbeheerder Fluvius ontvangt over uitvallende omvormers van zonnepanelen wegens spanningsproblemen op het net blijft maar stijgen. Dat blijkt nog maar eens uit een rapport van de Vlaamse energiewaakhond VREG.

Alleen al in april dit jaar ontving Fluvius 846 klachten over uitvallende omvormers van zonnepanelen. Een jaar geleden waren dat er 504. Het gaat om het hoogste cijfers sinds Fluvius de klachten is beginnen bijhouden.

Voor de eerste vier maanden van dit jaar staat de teller al op 1.168 klachten, voor heel 2022 op 2.991. “Die problematiek is voor ons een belangrijk aandachtspunt en we volgen het van nabij op”, aldus woordvoerster Leen Vandezande van de VREG over het stijgend aantal uitvallende omvormers.

Reden bekend

De reden van de uitval is bekend. Bij momenten van hoge injectie door zonnepanelen - als er dus veel zon is - kan het voorkomen dat de capaciteit van het net niet voldoende is. Daardoor treedt een spanningsverhoging op, en dat kan leiden tot een uitval van de omvormer. De zonnepanelen kunnen dan geen stroom meer produceren en injecteren in het net.

De meeste van de klachten doen zich voor in Limburg en het Hageland, door de historisch lange netten daar en de minder dichte bouw van distributiecabines in die regio’s. En met het stijgend aantal zonnepanelen dat wordt geïnstalleerd, stijgt ook het aantal klachten over uitvallende omvormers.

Vooral het aantal klachten stijgt die als oplossing de bouw van een nieuwe distributiecabine vereisen.

Fluvius investeert volop in ons elektriciteitsnet en op de massale elektrificatie die er aankomt. Tegen 2032 wil de netbeheerder 4 miljard euro investeren.