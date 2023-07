Twee Roemeense koppels stelen voor meer dan 700 euro kleding bij Maasmechelen Village

Vier twintigers uit Roemenië zijn dinsdagnamiddag betrapt op winkeldiefstallen in Maasmechelen Village. In hun auto lag voor 700 euro aan gestolen kleding. De twee koppels verblijven in een chalet in Hechtel-Eksel. Daar trof de politie tijdens de huiszoeking nog meer gestolen goederen aan.

De vier verdachten werden aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Mogelijk maken ze deel uit van een internationaal netwerk dat onder andere actief is in de handel van gestolen goederen.

De vier twintigers uit Roemenië waren samen met hun auto naar het designer shoppingcenter Maasmechelen Village gereden. Om hun slag te slaan, gingen ze per twee op rooftocht. Rond 17 uur konden de bewakingsagenten een 24-jarige man en een 20-jarige vrouw betrappen toen ze kleding stalen uit twee winkels. De lokale politie Lanaken-Maasmechelen werd erbij gehaald. In de auto van de verdachten lagen nog meer gestolen kledingstukken. De agenten vonden bij de doorzoeking ook een springmes en een kleine hoeveelheid amfetamines.

Even later daagden nog twee personen op, een 25-jarige vrouw en een man van 29. De bewakingsagenten herkenden ook dit koppel na eerdere diefstallen in die winkels. Ook dit duo had gestolen kleding bij om in de auto te leggen. De totale waarde van de goederen werd geschat op 700 euro.

Huiszoeking

De vier Roemenen werden gearresteerd en verhoord met een tolk. Hun gsm’s, de drugs, het verboden wapen en de gestolen kledij, die niet kon worden teruggenomen door de winkels, werden in beslag genomen. De camerabeelden van de getroffen winkels werden geanalyseerd. In het onderzoek is ook een huiszoeking uitgevoerd in Hechtel-Eksel in de chalet waar ze verblijven. Daar werden nog meer gestolen goederen aangetroffen.

Aanhouding

De vier verdachten werden voorgeleid bij de Tongerse onderzoeksrechter die besloot om hen aan te houden en te laten opsluiten in de gevangenis. Het team Opsporingen van de lokale politie Lanaken-Maasmechelen zet het onderzoek voort.