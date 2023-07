Yellow Tigers starten aan EK-voorbereiding met kersvers bondscoach Kris Vansnick: “Ik beschouw mezelf niet als reddingsboei”

De Yellow Tigers zijn maandag aan hun voorbereiding op het EK vrouwenvolleybal (15 augustus - 3 september) begonnen. Kris Vansnick, de man die promotie maakte tot hoofdcoach van de Yellow Tigers in plaats van de geschorste Gert Vande Broek, wil verder werken op de gelegde fundamenten. Dat verklaarde hij woensdag, een maand voor de start van het EK, dat deels in België georganiseerd wordt.

“Er is een pagina omgeslagen”, vertrouwde Vansnick toe op een persconferentie in het Eurovolley Center in Vilvoorde. “Het was belangrijk om de continuïteit te behouden. De groep blijft dezelfde en ik blijf ook, ook al heb ik nu verantwoordelijkheden. Gert heeft de beslissing genomen te stoppen omdat hij wou dat het EK sereen voorbereid kon worden. Persoonlijk beschouw ik mezelf niet als een reddingsboei. Het belangrijkste is nu het EK en het olympisch kwalificatietoernooi.”

Vansnick was sinds 2008 assistent van Vande Broek en wil in de voetsporen van zijn voorganger treden, zij het met eigen accenten. “Elke trainer heeft zijn eigen methode. Het leidt tot niets om te kopiëren, zeker niet als het een slechte kopie betreft. Ik blijf mezelf. Ik ben vijftien jaar de assistent van Gert geweest, dus we gaan niet plots anders spelen. We gaan de staf versterken met mensen die over internationale ervaring beschikken. De Duitser Paul Sens wordt mijn voltijdse assistent, en ook de Turken Dehri Can Dehrioglu en Alper Hamerucu komen erbij.”

De kersverse trainer verzekerde dat zijn groep zich ondanks de recente onrust volledig focust op het sportieve aspect. “De speelsters hebben de pagina kunnen omslaan omdat ze niet geconfronteerd zijn geweest met al deze kwesties. Het is belangrijk dat ze zich focussen op het sportieve. Ik zie een groep die goed werk levert op training”, aldus Vansnick.

De Tigers vertrekken woensdag 26 juli naar Bulgarije voor een vierdaagse stage met drie matchen tegen Bulgarije. Daarna gaat het van 2 tot 5 augustus naar Tsjechië, met twee wedstrijden tegen de Tsjechen. Afsluitend volgen er nog twee partijen tegen Slovakije, op 12 augustus in Beveren en 13 augustus in Gent. De eerste EK-match staat geprogrammeerd op 17 augustus tegen Hongarije.

“Tijdens de Golden League hebben we veel geroteerd. Nu zullen we teruggrijpen naar onze basisspeelsters, met een precieze rol voor iedereen. Momenteel zijn de trainingssessies zwaar omdat het tijd vraagt fysiek klaar te geraken. De voorbereidingsmatchen zijn ook belangrijk om in het ritme te komen en het niveau te verhogen”, aldus de selectieheer.