Politie waarschuwt voor opdringerige oplichters die dak of oprit willen reinigen in Noord-Limburg

Een aantal Engelse oplichters is woensdagnamiddag op rondtocht in Peer. Ze gaan van deur tot deur en stellen voor om uw oprit te poetsen, maar vragen daar een veel te hoog bedrag voor. Ook de politie Lommel waarschuwt voor dit soort oplichting.

De politie Kempenland kreeg woensdag rond 15 uur de eerste melding binnen dat een auto met een Britse nummerplaat rondreed in Wijchmaal. Onder meer op Hoogveld en in de Tichelovenstraat probeerden ze bewoners te overtuigen om hun oprit een goede poetsbeurt te geven. Gelukkig is er tot nu toe nog niemand in de val getrapt in Peer.

Ook de politie Lommel kreeg de laatste dagen meldingen binnen van dergelijke oplichters. Daar ging het voornamelijk om Ieren die aanbieden om het dak of de oprit zuiver te maken en de bewoners serieus onder druk zetten om hierop in te gaan. Uiteindelijk vragen ze veel te veel geld voor het karwei. Hun slachtoffers zijn meestal oudere mensen.