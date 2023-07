ROYALS. Deze vorst zit deze maand 51 jaar en 6 maand op de troon, en een geschrokken prins George

Een feestelijke editie. In koninklijke middens werd de afgelopen tijd heel wat af gevierd. Sommigen doen dat in H&M, anderen met kanonschoten en de langst regerende vorst van Denemarken? Die doet dat met nieuwe foto’s. Kijk mee.

Prinses Victoria van Zweden vierde op 14 juli haar verjaardag en voor die feestelijke gelegenheid koos ze voor een wel erg betaalbare jurk. De jarige poseerde in een jurk van het Zweedse H&M, een model met afhangende schouders van de Concious-collectie.

Nog jarig in koninklijke middens? Koningin Camilla, die vierde op 17 juli haar eerste verjaardag als koningin en werd daarvoor getrakteerd op kanonschoten. ’t Is eens wat anders dan kaarsjes op een taart. Hare hoogheid is iets ouder dan koning Charles (74) en werd er 76.

Volgend jaar zal ook een Maleisisch prins(es)je zijn of haar eerste verjaardag vieren op dezelfde dag als koningin Camilla. De kroonprinses Sofie Louise Petra (37), van oorsprong een Zweedse, en haar man, de Maleisische kroonprins Tengku Muhammad Faiz Petra (49) kondigden er de geboorte aan van hun eerste kindje. Hoe het kleintje heet en of het om een meisje of jongetje gaat, is nog onbekend.

’t Is de week van de verjaardagen. Een foto van ons eigenste koningspaar kan hier niet ontbreken. Koning Filip vierde op onze nationale feestdag 21 juli niet alleen onze natie, maar ook zijn tienjarig koningschap. Lang leve de koning!

Zeiden we al dat het de week van de verjaardagen is? Ook de Deense koningin Margrethe (83) had wat te vieren. Midden juli werd zij de langst regerende Deense vorst ooit. Ze nam op 14 januari 1972 de troon over van haar vader, koning Frederik IX. De wereld werd voor de gelegenheid getrakteerd op nieuwe foto’s van de koningin.

Verjaardag, verjaardag, verjaardag … Wimbledon! Op 16 juli werd de Grand Slam afgesloten met de herenfinale. De twintigjarige Carlos Alcaraz haalde het van Novak Djokovic en kroonde zich zo tot de nieuwe koning van de tennisklassieker. Prinses Kate en prins William waren erbij en zagen dat het goed was. Hoewel het vooral de jongere generatie is die met de aandacht ging lopen. Zowel prinses Charlotte als prins George gingen helemaal op in de wedstrijd. Spot ook het geschrokken gezichtje van de kleine George wanneer de kwade Djokovic zijn raket kapotslaat.