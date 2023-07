Francesco Patera kijkt zaterdagnacht Keyshawn Davis in de ogen tijdens zijn eerste boksmatch in de VS: “Deze kamp kan mijn leven veranderen”

‘Moneytime’ voor Francesco Patera (30). In de nacht van zaterdag op zondag in Oklahoma stapt de Genkenaar rond 21 uur lokale tijd, 4 uur in België, in de ring voor de belangrijkste kamp uit zijn carrière: een WBO-titelgevecht tegen de ‘rising star’ van de Amerikaanse lichtgewichten, Keyshawn Davis: “Hij wordt mijn sterkste tegenstander tot nu toe, maar omgekeerd geldt hetzelfde.”