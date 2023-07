Jumbo-Visma en UAE Team Emirates moesten extra dopingcontrole afleggen voor koninginnenrit: “Alleen maar goed voor het wielrennen”

Bij beide ploegen vonden ze dit allerminst een probleem. “Ik juich dit toe”, klonk het bij Richard Plugge. De teammanager van Jumbo-Visma wou zelf dat er grondig gecontroleerd werd. “Ik heb me hier ook hard voor gemaakt. Op deze manier zetten we weer een stap in de strijd tegen doping. Jonas Vingegaard heeft in de laatste 48 uur liefst vier bloedcontroles gehad. Wij werken hier graag aan mee”, klinkt het.

Ook UAE Team Emirates, de ploeg van witte trui Tadej Pogacar, kreeg een extra bezoek van de dopingcontroleurs. “Ik denk dat dit alleen maar goed voor het wielrennen is. Wij hebben hier geen probleem mee”, liet een woordvoerder van de ploeg weten bij WielerFlits.

Zowel de ploeg van Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) als die van Tadeh Pogacar (UAE Team Emirates) kregen voor de start de dopingcontrole over de vloer. — © EPA-EFE

Het is niet zomaar dat deze extra controles uitgevoerd worden. Verschillende ploegen in het peloton hameren er al een tijdje op om strenger te controleren op dopingcontroles in de koers, zowel voor als na de start van een rit. Die bloedcontroles moeten een mogelijkheid van bloeddoping uitsluiten. Die manier kwam in 2021 aan het licht bij de dopingstrafzaak rondom de Duitse ‘dopingdokter’ Mark S. Het gemak waarmee sporters op die manier bloeddoping kregen toegediend, was zo makkelijk uit te voeren en moeilijk op te sporen. Daarom vragen de ploegen al een tijdje aan de internationale wielerunie UCI en anti-dopingagentschap WADA om strenger op te treden. Dat gebeurt nu dus ook.