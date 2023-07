De favoriete adresjes van topchef Viki Geunes: “Hier eet je de beste mosseltjes in een no nonsense setting”

TERRAS

“De setting van Cobra in Antwerpen lijkt op een terrasje in Lissabon. Ze serveren er herkenbare producten origineel gebracht en bieden een service with the right attitude.”

Cobra, Leopoldplaats 3 in Antwerpen.

KUST

“Voor de beste mosseltjes trekken we naar Si Versailles in Knokke. Een no nonsense setting, (h)eerlijke keuken en zeer fijne gastvrouw. Sit down and relax. De zeelucht zorgt bovendien voor inspiratie.”

Si Versailles, Zeedijk – Het Zoute 795 in Knokke-Heist.

GOEDKOOP

“Het streetfoodconcept van Yam Thai. Recht uit de straten van Bangkok geplukt en in de meest bruisende stad van ons land geplaatst. Dit is Antwerpen internationaal.”

Yam Thai, Volkstraat 76 in Antwperen.

Botanic Sanctuary.

SPECIALLEKE

“De totale setting van Botanic Sanctuary Antwerp is echt wel heel speciaal. Een waanzinnig hotel in een unieke setting, mix restaurants en een eventlocatie om van te dromen. Dompel je onder in luxe nooit gezien in België.”

Botanic Sanctuary Antwerp, Leopoldstraat 26 in Antwerpen.

BUITENLAND

“Eatanic Garden in Zuid-Korea was voor mij een unieke ontmoeting met de Koreaanse visie op hun lokale keuken bekeken door een gastronomische bril. Je krijgt er de hospitality die je verwacht van Azië in een waanzinnige setting.”

36F Josunplace 231, Teheran-ro, Gangnam-gu in Seoul, Korea.

www.eatanicgarden.com