Haar vriend ging “feesten met hoertjes op Ibiza”, nu hoopt ‘Temptation’ Megan op verzoening: “Ik zie hem nog graag”

Megan Desaever, onder meer bekend van Temptation island en Ex on the beach, maakt moeilijke dagen door. Al hoopt ze toch nog op een verzoening met haar vriend, zo blijkt.

Megan en haar vriend Joey leerden elkaar kennen tijdens het pas uitgezonden seizoen van Ex on the beach: double dutch. Ze werden daarna ook echt een koppel, toonden ze fier op sociale media, maar maandagavond kwam er plots een kink in de kabel. Megan postte in haar Instagram stories een foto vanop het vliegtuig, met als tekst erbij: “Wanneer de liefde van je leven je in de steek laat om met hoertjes te gaan feesten in Ibiza. Nog nooit meegemaakt dit.”

Na dat bericht kreeg ze veel lieve berichten, zo voegde ze daar vandaag op datzelfde Instagram aan toe. “Dank je wel voor al jullie lieve berichtjes. Het zijn er ontelbaar veel, dus ik kan ze helaas niet allemaal beantwoorden. Maar ik waardeer het enorm. Ik hou nog steeds superveel van Joey dus ik hoop dat we hier kunnen uitkomen samen.”