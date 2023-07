Model Cesar Casier bracht eerder al twee kookboeken uit, in november ligt zijn derde kookboek Model Kitchen 2 in de winkel. Verder kan je hem regelmatig vinden in zijn pop-up in Knokke waar hij zijn eigen collectie verkoopt. Koken is voor hem een uitlaatklep in zijn drukke leven. “Ik ga graag en vaak naar de winkel, de koelkast zit nooit overvol.”