Met onze nieuwe nationale drugscommissaris naar de Alpenhut: “Ik ben goed gecast. Ik ben een überseut”

Ze komt naar de Alpen omdat ze het vertrouwen in justitie wil herstellen, maar maakt zich ook wat zorgen. Want foto’s in short en T-shirt, gaan die haar ambt niet schaden? Drugscommissaris Ine Van Wymersch (43) moet zelf soms nog wennen aan haar functie, haar lijfwacht, haar chauffeur, al vindt ze dat ze perfect gecast is voor de job. “Ik heb zelfs nog nooit een trekje van een sigaret genomen. Ik ben een überseut.” En een vechter, ook in haar persoonlijke leven.