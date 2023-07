Dit hebt u al gemist in de Tour: een val bergop van Pogacar, de putsch van Jumbo-Visma en het teamwork van Lidl-Trek dat Powless nekt

De zeventiende etappe in de Tour de France nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale richting Courchevel losbarst.

Pogacar gaat bergop tegen de grond (met bebloede knie tot gevolg)

Gisteren kreeg Tadej Pogacar in de tijdrit een serieuze dreun te verwerken van Jonas Vingegaard en ook deze bergetappe begon niet al te best voor de Sloveen. Op de eerste klim van de dag, de Col des Saisies, tikte Pogacar het achterwiel van zijn voorganger aan en ging zo (ondanks de lage snelheid) tamelijk hard tegen de grond. De witte trui kon snel weer zijn plaatsje voorin het peloton innemen, maar zijn linkerknie was toch gehavend.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Jumbo-Visma met een putsch op 139 (!) kilometer van de aankomst

Wie dacht dat Jumbo-Visma het vandaag rustig aan zou pakken door de ruime voorsprong die Vingegaard nu heeft op Pogacar kwam bedrogen uit. Op twee kilometer van de top van de Col des Saisies trok een alweer sterke Tiesj Benoot verschroeiend door in het peloton. Gele trui Vingegaard en ploegmaats Sepp Kuss en Wilco Kelderman volgden het spoor van de Belg, Pogacar had Marc Soler, Felix Großschartner en Adam Yates nog bij zich. De acht reden in geen tijd naar de vluchters, de rest van het peloton - inclusief klassementsmannen als Carlos Rodríguez en Jai Hindley, moest passen. Jawadde! Na de afdaling kon een grote groep terug komen aansluiten bij Vingegaard en co, maar het is duidelijk dat ze er bij Jumbo-Visma een uitputtingsslag van willen maken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ciccone steviger in de bollen dankzij knap teamwork Lidl-Trek

Ook de strijd om de bolletjestrui zit stilaan in de beslissende fase. Tot nog toe was dat een spannend duel tussen Giulio Ciccone en Neilson Powless, maar de Italiaan neemt nu echt wel de bovenhand. Mads Pedersen en Mattias Skjelmose namen hun Italiaanse ploegmaat in de beginfase van de etappe op sleeptouw en kieperden Powless op de eerste klim van de dag overboord. Ciccone kon zo meteen tien bergpunten bijschrijven. Ook de twee daaropvolgende beklimmingen kwam de Italiaan als eerste boven. Ciccone komt zo op 88 punten te staan, dat zijn er 30 meer dan eerste achtervolger Powless en 29 meer dan Vingegaard. Het slechte nieuws voor Ciccone is dat er straks op de Col de la Loze maar liefst veertig bergpunten te verdienen zijn voor wie er als eerste bovenkomt. De kans dat de Italiaan van Lidl-Trek daar nog op kop rijdt is bijna onbestaande, dat Vingegaard daar stevig zal scoren staat buiten kijf. Komt de Deen er als eerste boven, pakt hij de bolletjestrui over.

Een wel héél omvangrijke kopgroep met enkele grote namen

Na het spierballengerol van Jumbo-Visma ontstond in verschillende fasen een heel omvangrijke kopgroep van maar liefst 33 renners. De belangrijkste namen daarbij: Tiesj Benoot, Wilco Kelderman, Rafał Majka, Marc Soler, David Gaudu, Valentin Madouas, Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe, Dries Devenyns, Pello Bilbao, Jack Haig, Guillaume Martin, Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose, Ben O’Connor, Felix Gall, Simon Yates en Alexey Lutsenko. In het peloton houdt Jumbo-Visma het verschil met de kopgroep binnen de perken.

Opgave Bauhaus

Het was een desolaat beeld aan de tussensprint in Beaufort na 46 kilometer koers. Phil Bauhaus, sprinter van dienst bij Bahrain Victorious, die helemaal alleen rondreed met de bezemwagen achter zich. Dat geen enkele ploegmaat hem opwachtte, was geen goed teken en dat werd enkele minuten later bevestigd: de Duitser stapte uit de Tour.