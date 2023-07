VIDEO. Schrikken na vroege valpartij van Tadej Pogacar, maar hij zat snel weer op de fiets

Tadej Pogacar zit in de hoek waar de klappen vallen. De Sloveen die in de tijdrit 1‘38” verloor op Jonas Vingegaard beloofde vuurwerk in de achttiende etappe, maar kwam al vroeg ten val in het peloton in de buurt van Jonas Vingegaard. De val was te zien op beelden uit de helikopter: hij leek een andere renner te raken.