De federale regering ging vannacht uit elkaar zonder fiscale hervorming. En ook de Vlaams regering slaagde er niet in het stikstofdossier tot een goed einde te brengen voor de vakantie. “Niemand wil het woord crisis in de mond nemen, maar het valt niet te ontkennen dat beide regeringen in kapitale dossiers door de grond gezakt zijn”, zegt politicoloog Carl Devos (UGent).