VIDEO. Burnley kondigt recordtransfer aan met Teletubby Tinky Winky: Kompany, Dipsy, Laa-Laa en Po verheugd

Het is een trend geworden dat clubs hun transfers via orginele video’s aankondigen op hun sociale media, maar Burnley heeft de lat toch weer verlegd -hoger of laqer, oordeelt u vooral zelf- door Zeki Amdouni, de topschutter van de Conference League- te laten verschijnen op de buik van Teletubby Tinky Winky. Niet alleen Dipsy, Laa-Laa en Po reageerden enthousiast, ook Vincent Kompany is in de wolken.