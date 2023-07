Geen Portland op Pukkelpop: band cancelt concerten nadat hersenletsels ontdekt zijn bij frontman Jente Pironet

Portland moet de rest van hun concerten in deze festivalzomer, waaronder ook Pukkelpop in Kiewit, noodgedwongen annuleren. Bij frontman Jente Pironet zijn hersenletsels ontdekt.

De band kondigt het nieuws zelf aan op sociale media. “Met ontzettend veel spijt en verdriet in het hart, moet ik jammer genoeg meedelen dat ik om gezondheidsredenen onze festivalzomer vroegtijdig zal moeten beëindigen. Enkele ijzersterke artsen in ons mooie land hebben hersenletsels ontdekt die zo snel mogelijk behandeld moeten worden”, klinkt het in het bericht. “Helaas moeten we hierdoor de pauzeknop indrukken om te focussen op het fysieke en mentale welzijn.”

Pironet liet ook nog weten dat Portland in het najaar terug zal komen. “Ik beloof jullie luidkeels dat Portland er in het najaar terug zal staan met de stevigste concertreeks die we ooit hebben gegeven. Ook wil ik jullie alvast bedanken voor de steun en vragen om privacy en rust even te respecteren.”