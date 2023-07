Stan Braem kijkt vol vertrouwen uit naar competitiestart met Zulte Waregem in Challenger Pro League: “Ik heb vooral mentaal stappen gezet”

Vorig seizoen zette Stan Braem nog ietwat aarzelend zijn eerste stapjes in het profvoetbal, maar dezer dagen klinkt de aanvaller van Zulte Waregem bijzonder zelfzeker. “Nu voel ik me meer bevrijd, want ik heb toch wel een knop omgedraaid. In het tussenseizoen zat ik niet stil: ook fysiek voel ik me nu echt klaar voor het grote werk.”

“De voorbereiding loopt prima, ook voor mij persoonlijk”, steekt Braem van wal. “Vorig jaar wist ik nog niet goed wat er op mij afkwam. De overstap vanuit de amateurreeksen was best groot, maar nu heb ik meer vertrouwen in wat er te gebeuren staat. Dat vertaalt zich ook op het veld: je merkt ook dat de coach en de andere leden van de technische staf mij meer vertrouwen geven. Iedereen weet al wat ik kan.”

Leerproces

Zijn debuutseizoen bij Essevee werd dan ook geen onverdeeld succes. “Vorig jaar was voor mij toch vooral een ontdekkingstocht. Eigenlijk één groot leerproces. Nu wil ik mezelf echt manifesteren en meehelpen om onze grote ambitie te realiseren: promoveren. Zelf wil ik natuurlijk ook heel graag terug naar de Jupiler Pro League, maar we mogen ook niet te hard van stapel lopen. Ik zou in eerste instantie graag ook vaak de basis halen en wat doelpunten sprokkelen.”

“Mijn belangrijkste les van het voorbije seizoen? Ik denk dat ik vooral mentaal stappen heb gezet. Het was toch even wennen, hoor. Voordien was ik altijd een basisspeler en plots moet je vol de concurrentie aangaan om een plekje in de wedstrijdselectie te behalen. Nu voel ik me meer bevrijd, want ik heb toch wel een knop omgedraaid. In het tussenseizoen zat ik niet stil: ook fysiek voel ik me nu echt klaar voor het grote werk.”

Torenhoog favoriet

Ondertussen brandt alles en iedereen bij Essevee van ambitie. “Zulte Waregem is een mooie club en we blijven inderdaad heel ambitieus. Als ploeg hebben we ook al duidelijk gesteld dat we ons niet zullen verstoppen. Nee, we willen niet telkens herhalen dat we het week per week bekijken. Misschien krijg je hierdoor ook wat meer druk, maar als groep hebben we genoeg ervaring. Ik voel me nu ook meer lid van die spelersgroep en daardoor voel ik me ook echt beter in mijn vel.”

“Natuurlijk zal de druk op bepaalde moment wel flink voelbaar zijn, dat is niet zo gek hè. We hebben gelukkig genoeg ervaren jongens zoals Jelle, Ruud en Timo (Jelle Vossen, Ruud Vormer en Timothy Derijck, red.)”, beseft Braem donders goed dat Zulte Waregem als torenhoge titelfavoriet wordt beschouwd. “Die ervaren spelers weten perfect hoe ze ons – de jongeren – kunnen begeleiden. Anderzijds spelen we ook een ander type voetbal: we proberen meer dominant te voetballen. Bovendien zat het ons vorig jaar ook vaak gewoon niet mee en dat hielp ons ook zeker niet.”

Steun vanop de bank

Op persoonlijk vlak kan Braem ook telkens rekenen op steun vanop de bank: “Frederik D’hollander en Davy De fauw spreken geregeld individueel met mij. Zo geven ze weleens aan dat ik rustig moet blijven als ik eens een kans mis. Frederik was in het verleden zelf ook aanvaller, terwijl Davy me dan weer defensief de kneepjes van het vak kan bijbrengen. Je merkt, zij vormen ook zeker en vast een complementair duo.”