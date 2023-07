Hasselt

Barbenheimer. Het is al enkele weken een internetfenomeen, maar vandaag is het eindelijk zover. Barbie en Oppenheimer, de twee meest ambitieuze films van het jaar verschijnen tegelijkertijd in de bioscoop. Maar naar welke film moet u gaan kijken? Kleurt de zomerbioscooptrofee roze of gaat ie toch naar Christopher Nolan?