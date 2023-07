Franse studie stelt dat helft van Tinder-gebruikers niet op zoek is naar relatie noch een date

Gebruik jij Tinder in je zoektocht naar een relatie? Dan kan je wel eens van een kale reis terugkomen. Recent onderzoek wees namelijk uit dat meer dan helft van de gebruikers van de populaire app al een relatie heeft.

Samen met een team data-analisten bekeek Germano Vera Cruz, professor psychologie aan de universiteit van Picardië Jules Verne in Frankrijk, de gegevens van zo’n 1.387 willekeurige Tinder-gebruikers. Ze vroegen aan mannen en vrouwen, allemaal tussen de 18 tot 74 jaar, naar hun redenen waarom ze de datingapp gebruiken en naar het aantal dates en matches. Ook eenzaamheid en eigenwaarde kwam aan bod. Via dezelfde onlinevragenlijst werd ook gepeild naar de tevredenheid van de deelnemers van de app.

Wat blijkt? De helft van de bijna 1.400 ondervraagde Tinder-gebruikers zei dat ze niet geïnteresseerd waren in het daadwerkelijk vinden van een date, laat staan een relatie. 65,3 procent gaf dan weer aan dat ze reeds een relatie hadden of zelfs getrouwd waren.

De studie, gepubliceerd in Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, maakt ook meteen een nuance. Zo melden de onderzoekers dat velen ervoor kiezen om actief te blijven op datingapps, zelfs als ze niet op zoek zijn naar dates of afspraken: ze gebruiken Tinder met andere woorden zoals hun sociale media oftewel een bron van entertainment en sociale connectie.

En dat hangt meteen ook samen met de gemiddelde tevredenheid van de Tinder-gebruiker. Die blijft steken rond de vijftig procent, tenzij ze het online gebeuren verlaten om daadwerkelijk op date te gaan.