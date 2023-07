Chelsea-manager Mauricio Pochettino legt uit waarom Lukaku met B-ploeg traint: “Dit is ook zijn beslissing. Daar handelen we nu naar”

Romelu Lukaku is niet mee met Chelsea meegereisd naar de Verenigde Staten en traint in Engeland met de B-ploeg, hoewel de Rode Duivel er nog tot 2026 onder contract ligt. Zoals bekend aast Lukaku, die vorig seizoen al werd uitgeleend, op een transfer, bij voorkeur naar Inter Milaan. Gevraagd naar de afwezigheid van een aantal spelers, onder wie Lukaku, zei Chelsea-coach Mauricio Pochettino: “Het is duidelijk dat de beslissing ook aan de kant van de speler is genomen. We handelen naar aanleiding van die beslissing.”

Lukaku is niet de enige prominente Chelsea-speler die niet mee is naar de VS en in Engeland achtergebleven is met de B-ploeg. Hetzelfde geldt ook voor Hudson-Odoi, Hakim Ziyech en Pierre Aubameyang.

Een journalist ter plekke vroeg Pochettino naar hun afwezigheid en vermeldde in het bijzonder Lukaku.

“Wanneer dit soort beslissingen worden genomen, is dat omdat ze het er allemaal mee eens zijn. De speler en de club werken hard om te proberen de beste oplossing te vinden”, zei Pochettino.

Hij vervolgde: “Het is duidelijk dat de beslissing ook aan de kant van de speler is genomen. We handelen naar aanleiding van de beslissing. De club en de speler bevinden zich in de positie die ze wilden.”

© Getty Images

Lukaku aast op een definitieve transfer naar Inter, de club waaraan hij afgelopen seizoen werd uitgeleend, maar dat blijkt door de financiële situatie van de Milanezen een moeilijke zaak. Daarop lekten gesprekken met Juventus uit, maar die transfer ligt dan weer gevoelig bij de fans van Juvé.