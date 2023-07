De zomer staat niet enkel garant voor de grote festivals, maar ook op heel wat kleinere festivals kan je genieten van muziek. Zo is er dit weekend in Maaseik Atmoz Open Air en in Peer ga je los op de beats van tal van dj’s tijdens Forgotten Festival. Ook voor kinderen is er heel wat te beleven. Kriebel mee in Hasselt of verdwaal eens in een maisdoolhof.