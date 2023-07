‘Farmers Defence Force’ plant acties na stikstofmaatregelen Demir: “Dit is een dictatuur aan het worden”

Farmers Defence Force, een nieuwe belangenorganisatie van landbouwers naar gelijknamig Nederlands voorbeeld, plant “grootschalige” acties als protest tegen de ministeriële instructies van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in het kader van de stikstofkwestie. “Heel waarschijnlijk zullen we samenwerken met de Nederlandse collega’s”, zegt voorzitter Bart Dickens.

Wat de verdedigers van landbouwersbelangen precies van plan zijn, wil Dickens nog niet kwijt. In Nederland vonden er in het verleden al tal van protestacties plaats, waarbij bijvoorbeeld snelwegen werden geblokkeerd.

Farmers Defence Force pikt het naar eigen zeggen niet dat Demir verstrengde vergunningsregels doorvoert zonder akkoord daarover binnen de Vlaamse regering. “Dit is een dictatuur aan het worden, geen democratie”, stelt Dickens. “Het is eigenlijk waanzinnig wat de minister op eigen houtje doet. De meeste burgers voelen hier nu misschien niets van, maar zij zullen de volgende zijn als we dit laten passeren.”

De misnoegde landbouwers vrezen voor de toekomst van hun bedrijf en sector en willen dat Demir de beslissing terugdraait, of dat de andere regeringspartijen de Vlaamse regering laten vallen. “Demir voert dit trouwens door zonder enig voorafgaand onderzoek en niet op basis van de juiste cijfers”, zegt Dickens.

Een deel van de acties zou zich ook tegen de geplande nationale parken richten, omdat de beperkende maatregelen en het opnemen van private landbouwgronden in de parken volgens Farmers Defence Force een grote impact zouden hebben op landbouwers in de omgeving.