Gezocht: 6.000 cd’s om reuzegrote discobal te maken voor startdag van Chiro Limburg

Op zaterdag 26 augustus start Chiro Limburg het nieuwe werkjaar. En dat wil de jeugdbeweging groots aanpakken. “We zijn op zoek naar 6.000 oude cd’s. Die willen we in een grote, zelfgemaakte toren hangen tijdens onze startdag.”

Ambriage, zoals de Limburgse startdag van de Chiro heet, gaat door in Chirodroom Bilzen. “Op deze dag verwelkomen we de leiders en nieuwe leiders uit de Limburgse Chiro-afdelingen”, vertelt vrijwilliger Stijn Schreurs uit Nieuwerkerken. “We gaan een grote toren bouwen en die vol cd’s hangen. De toren zal wat weg hebben van een grote discobal. Dit weekend waren we al actief op de Kalei in Dilsen-Stokkem. We hebben al duizend oude cd’s kunnen verzamelen. We zoeken dus nog minstens 5.000 cd’s om onze toren uitstraling te geven. Door de cd’s zal de toren glinsteren in het licht, maar het wordt nog mooier bij zonsondergang. Dan zullen de cd’s het licht weerkaatsen en dus een rode kleur krijgen.”

© mmd

Oproep

“Afgelopen weekend hebben we de al verzamelde cd’s aan een touw gehangen”, vult Ellen Thijs aan. “In elke cd boren we twee gaatjes waar we een touw door vlechten. Zo geraken de cd’s niet in de knoop. Uit grote houten platen hebben we de letters van het woord Ambriage gezaagd en de kleuren van de Chiro-afdelingen gegeven. Zo zit ons tweede werkweekend voor de startdag erop.”

De Chiro-leiders doen ook een oproep. “Wie oude cd’s heeft, mag ons die bezorgen”, zegt Valerie Vandebroek. “Je kan ze binnenbrengen bij De Banier, Vaartstraat 14 in Hasselt of je kan ons contacteren via de Facebookpagina van Chiro Limburg. De eerste cd’s hangen alvast aan een touw en schitteren in de zon. Hopelijk gaan we een even schitterend nieuw Chirojaar tegemoet.”