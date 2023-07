Geen combitickets meer, maar wel zes nieuwe namen voor Pukkelpop 2023

Vorige vrijdag stonden ze nog op de main stage van Rock Herk en de mannen van The Hickey Underworld hebben beslist nog wat langer in Limburg te blijven. De band, die bezig is aan een muzikale comeback na een pauze van acht jaar, staat op donderdag 17 augustus op de weide in Kiewit. Een dag later kan er gedanst worden tijdens de dj-set van het Duitse elektronische duo FJAAK. Liever een mix van 80’s hardcorepunk, oi en trash? Dan is er Ploegendienst. Hun Nederlandstalige teksten gaan vooral over de grote ongemakken des levens: toeristenterreur, kapotte telefoons en het systeem.

The Hickey Underworld stond in de zomer van 2015 nog op Pukkelpop.

Wie een ticketje voor zaterdag overweegt, krijgt nog twee extra namen die kunnen overtuigen. De ene is Fins: Tarkastaja maakt moderne 80’s Suomi synthpop. De andere is Limburgs: Faisal. De Lommelse dj zorgt altijd voor een feestje.

Op de laatste Pukkelpopdag wordt het Franse technofenomeen Trym nog toegevoegd aan de affiche. Hij speelde alle grote technopodia al aan flarden en dat van Kiewit zal er ook aan moeten geloven. Oliver Malcolm, die dezelfde dag in de Lift geprogrammeerd stond, moet de editie van 2023 aan zich voorbij laten gaan.