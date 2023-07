Belgian Lion Alex Libert trekt na 8 seizoenen bij Charleroi naar Brussels

De 33-jarige shooting guard moet een mentorrol vervullen voor de jonge selectie van Brussels. “Ik ben enthousiast om bij Brussels Basketball te tekenen en aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière te beginnen”, zei hij in een eerste reactie.

“Ik heb geweldige jaren beleefd bij Spirou en nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging. De gesprekken met de coach hebben me ervan overtuigd dat we grote dingen kunnen bereiken in de hoofdstad. Serge Crevecoeur (de coach van Brussels, red.) is een ambitieuze en gedreven man. Hij heeft als doel om Brussels Basketball weer competief te maken; het is een wederopbouwproject dat mij aanspreekt. Er is veel werk te verrichten en er moet veel gebeuren. Ik ben klaar om het team en de club zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik kan niet wachten om het veld te betreden met mijn teamgenoten, bekende gezichten te zien en de fans te ontmoeten.”

Libert is al de negende zomeraanwinst voor Brussels. De international was sinds 2015 aan de slag bij Spirou Charleroi. Voordien verdedigde hij ook de kleuren van Bergen en Pepinster.