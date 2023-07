Hier koop je door mosseloorlog Jumbo’s voor amper 2,8 euro per kg én een mooie promo op Lotus speculoospasta

Elke week zit je mailbox of brievenbus vol met folders en aanbiedingen. Veel te veel om het bos nog door de bomen te zien. Wat zijn de topzaakjes? En wat zijn de addertjes onder het gras? Ook tijdens de zomervakantie zoekt de Foldervreter het voor je uit. Zonder filmpje, maar voor de rest blijft alles gelijk. Deze week breekt de mosseloorlog uit waardoor je in bepaalde filialen van Colruyt de absolute bodemprijs van 2,80 euro per kg Jumbo’s betaalt. In welke filialen, lees je hier. Daarnaast kun je Douwe Egberts-koffie kopen onder de huismerkprijs én is er een mooie actie op speculoospasta.

Het mosselseizoen is twee weken bezig én daar is de eerste echte prijzenoorlog. Albert Heijn luidde die al een beetje in door de eerste week van het seizoen meteen Super mosselen voor 2,5 euro per kg te verkopen, maar nu zet de Nederlandse keten Jumbo de concurrentie een fikse hak met een zeer straffe promotie op de Jumbo’s. Want terwijl Delhaize (3,99 euro per kg), Albert Heijn (4,5 euro per kg), Okay (5,98 euro per kg) en Carrefour (6 euro per kg) ook promo’s hebben op dat grotere kaliber, gaat Jumbo fiks onder die hun prijs. Met hun actie ‘één plus één gratis’ betaal je vanaf woensdag amper nog 3,5 euro per kg. Dat is zeer weinig, want zonder promo betaal je al snel 7 à 8 euro per kg voor dat kaliber mosselen. Maar het kan dus nóg goedkoper.

Want er is ook nog Colruyt. Zij hebben een actie waarbij je vanaf twee pakken van twee kg 15 procent korting krijgt én vanaf drie pakken 20 procent. En daarnaast volgen ze de concurrentie, wat het zeer interessant maakt. Al moet je wel zien waar je gaat shoppen. Nu even opletten dus.

Zo volgen ze vandaag - woensdag - in zo goed als al hun filialen de prijs van Albert Heijn waardoor je daar voor een pak van twee kg 8,99 euro betaalt ofwel 4,5 euro per kg. En met de korting vanaf drie stuks komt dat zelfs maar neer op 3,6 euro per kg. Maar in de buurt van Jumbo-winkels zakt Colruyt zelfs naar de 3,5 euro per kg. Straffer nog, met de 20 procent korting vanaf drie pakken van twee kg betaal je in die winkels zelfs maar 2,80 euro meer. Zes kg is natuurlijk veel voor een doorsnee gezin, maar bij twee pakken van twee kg krijg je 15 procent korting. Dan betaal je maar 2,98 euro per kg wat ook ongezien weinig is voor dat kaliber.

Hier koop je ze zo goedkoop

Al is er wel één nadeel: Jumbo heeft nog maar een dertigtal winkels in Vlaanderen. In Gent is er bijvoorbeeld geen waardoor de Colruyt de promo daar niet volgt, maar in pakweg Zelzate is dat wel het geval én kun je zo Jumbo mosselen kopen tegen die absolute bodemprijs. Wil je weten waar er Jumbo-winkels zijn? De lijst vind je hier. Dan moet je enkel nog zoeken naar een Colruyt in die buurt. Woon je er te ver van, wacht dan tot donderdag. Dan moet Colruyt de actie van Delhaize volgen, zakt de prijs van hun Jumbo mosselen naar 4 euro per kg én kun je ook daar nog korting van 15 of 20 procent op krijgen. Hoeveel dat dan wordt? 3,2 euro per kg vanaf drie pakken.

Aldi en Lidl mengen zich niet in de Jumbostrijd. Bij Aldi is er enkel een promo op Super mosselen (2,50 euro per kg). Lidl gooit het over een andere boeg. Daar staan er geen mosselen in reclame, maar wel maatjes (12,65 euro per kg)

Liefhebbers van Douwe Egberts Dessert krijgen deze week de kans om tegen een prijsje een voorraad in te slaan. In de Hypermarkten van Carrefour, dus niet in de kleinere Market of Express, krijg je drie pakken gratis wanneer je er drie koopt. Zo betaal je nog 7,50 euro per kilogram.

Daarmee gaan ze bij Carrefour onder de prijs van hun goedkoopste huismerk. Voor Simpl koffie Dessert, betaal je 7,98 euro per kg.

Wie de voorraadkast wil aanvullen met Lotus speculoospasta, moet dan weer bij Albert Heijn zijn. Daar hebben ze een stapelkorting op ‘family size-potten’. Het gaat dan om een pot van 720 gram in plaats van de gewone van 400 gram. Je koopt er twee voor 7 euro, wat gelijk is aan 4,86 euro per kg. Voor een gewoon potje speculoospasta van Lotus betaal je 7,98 euro per kg. Al moet je bij speculoospasta wel de vraag stellen of je niet liever naar een huismerk grijpt. Tijdens onze huismerkentest Plan B bleek namelijk dat de speculoospasta van zowel Colruyt, Lidl, Aldi als Carrefour niet te onderscheiden viel van dé echte. Topchocolatier Dominique Persoone proefde geen enkel verschil, maar er is natuurlijk wel een verschil in prijs. Voor de goedkoopste huismerken - Boni van Colruyt en Mister Choc van Lidl - betaal je 3,73 euro per kg.

