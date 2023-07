Archiefbeeld: Amine Et Taïbi. — © Dick Demey

Amine Et Taïbi verlaat Jong Genk en tekent een contract bij reeksgenoot Club NXT. De 20-jarige Marokkaans-Belgische centrale verdediger, die mocht beschikken in de Cegeka Arena, speelde vorig seizoen 12 wedstrijden voor blauw-wit in de Challenger Pro League.