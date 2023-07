COLUMN. Wat is er aan de hand met de egels? “Nog nooit zoveel baby’s binnengebracht”

Wat is er aan de hand met de egels? Enerzijds krijgen we nog altijd vrij veel egels binnen met de zogenaamde ‘egelziekte’. Die ontstaat nadat de mannetjes vechten voor een vrouwtje. Daarbij bijten ze elkaar, wat op zich geen probleem is. Maar sinds enkele jaren komt er een bacterie in die bijtwonden waardoor er grote infecties ontstaan. Honderden egels krijgen we zo per jaar binnen.

Maar de laatste weken krijgen we ook massaal jonge egeltjes binnen. Soms zijn de diertjes nog zeer jong. Voor ons is het voorlopig een raadsel waarom zoveel moederegels hun jongen in de steek laten. Het bezorgt ons alleszins handenvol werk. Op dit ogenblik zitten we met ongeveer 70 jonge egeltjes die nog melk moeten krijgen. Dat zorgt voor een grote werkdruk, want de egeltjes alleen al zorgen voor een dagtaak voor minstens één persoon van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, van maandagochtend tot zondagavond… Maar we doen het met plezier, want de egelpopulatie heeft het erg moeilijk. En elk egeltje dat we kunnen redden, is belangrijk.