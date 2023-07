Club wil 17-jarige Spaans talent uit de VS laten rijpen in Brugge

Club Brugge staat dicht bij de komst van Alejandro Granados (17), centrale middenvelder van Orlando City. Het is al een hele tijd bezig met het Spaanse talent, dat met de U17 op het EK actief was.

De bedoeling is dat Granados eerst ervaring opdoet bij NXT om dan makkelijker door te kunnen breken bij de A-ploeg – een strategie die ze bij Club steeds vaker willen toepassen.

Granados brak vorig jaar door bij het tweede elftal van de Colorado Rapids en mocht in juni voor het eerst -net voor tijd- invallen bij de grote jongens in de MLS.

In mei toonde Granados zich internationaal op het EK U17, waar hij vijf keer in actie kwam en met Spanje de halve finales bereikte.

In onderstaande video reageert Granados op zijn selectie voor de U17. Hij vertelt onder meer dat hij afkomstig is van Alicante, maar al op zijn 9de naar de VS verhuisde.