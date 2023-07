11 maanden effectief voor omvormen woonwagen tot wietplantage in Ham

De Hasseltse strafrechter heeft een 56-jarige man uit Ham 22 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, opgelegd voor de uitbouw van een wietplantage. In zijn woonwagen aan de Hamse Eikendreef trof de politie 612 planten aan. Zijn 35-jarige Genkse kompaan kreeg 20 maanden cel, de helft is eveneens met uitstel.

De feiten dateren van februari 2021. Naast de 612 planten merkten de speurders er ook sporen van een eerdere oogst op en lag er nog 1,9 kilo geoogste cannabis. Zowel de elektriciteit als de aardgas waren afgetakt. De man had schulden en gaf dat aan als zijn grootste drijfveer. “Hij is een kwetsbaar persoon die men een aanbod doet om een plantage uit te bouwen. Dat kon hij moeilijk weigeren. Hij geeft toe dat hij er 1.500 euro per maand voor kreeg. Het geld diende niet voor een luxueus leventje, maar wel om te ontsnappen aan zijn schrijnende levensomstandigheden en om zijn caravan op te knappen”, aldus zijn advocaat Luk Delbrouck.

De Genkenaar heeft altijd alle betrokkenheid ontkend. Tevergeefs zo blijkt nu. Zijn dna was immers terug te vinden op vijf scharen in de plantage. Daarnaast waren er nog belastende telefoniegegevens. Bovenop de celstraffen kregen de twee wiettelers nog een boete van 6.000 euro effectief. De Hammenaar is aan netbeheerder Fluvius 23.651 euro verschuldigd voor de elektriciteitsdiefstal. Samen draaien ze op voor de proceskosten van 3.885 euro.

De grootste hap uit hun budget is echter de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel: 40.000 euro voor de man uit Ham en 20.000 euro voor de Genkenaar.