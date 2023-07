Appartement onbewoonbaar na brand in Borgloon, hondje gereanimeerd

De brandweer Zuid-West Limburg is woensdagmorgen rond 1.30 uur uitgerukt voor een appartementsbrand in de Stationsstraat in Borgloon. Het appartement is onbewoonbaar verklaard. Het hondje van de bewoners moest gereanimeerd worden.

In het appartement wonen Poolse seizoenarbeiders. Vermoedelijk hebben ze een niet uitgedoofde sigaret in de vuilnisbak op het terras gegooid, die daardoor in brand is gevlogen. De brand is naar binnen geslagen en er is ernstige brand- en waterschade in het appartement, dat onbewoonbaar is verklaard. De bewoners konden het pand op tijd verlaten, al heeft de brandweer wel hun hondje moeten reanimeren. De aanpalende appartementen moesten enkel verlucht worden, waarna de bewoners er weer in konden.