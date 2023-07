Fietser (44) komt ten val door tramsporen en bezwijkt na twee weken aan verwondingen

Een 44-jarige fietser is om het leven gekomen na een val in de tramsporen in centrum van Gent. De vader van twee kinderen lag door het ongeval twee weken in coma, maar bezweek vorige week aan zijn verwondingen. Het zoveelste voorval in een lange rij aan incidenten met tramsporen in Gent.

De tramsporen in Gent hebben een kwalijke reputatie, want jaarlijks gebeuren 500 fietsongevallen op tramsporen. Soms met een tragische afloop. In 2021 liet Alexander Verhaeghe (35) het leven op het Lippensplein. De fietser gleed uit op de tramsporen en knalde met zijn borst tegen een paaltje.

Recenter, op 1 juli, kwam een 44-jarige fietser en vader van twee kinderen ten val in de tramsporen van de Gebroeders Vandeveldestraat. Hij liep daarbij een zware hoofdwonde op. Twee weken lag de fietser in coma en vocht hij voor zijn leven. Op 14 juli bezweek hij uiteindelijk aan zijn verwondingen.

De Lijn wijst onder meer naar de testen met ‘tramspoorvulling’ die lopen om het probleem aan te pakken. “Een werkgroep buigt zich hierover en dit najaar worden de resultaten verwacht”, zegt De Lijn. “Iedereen neemt dit probleem serieus en doet zijn uiterste best om het aan te pakken.

Veiliger maken

Ook schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) erkent de gevaarlijke situatie. “Naast de testen met de vulling willen we het ook op andere manieren veiliger maken. Dit door gevaarlijke punten aan te duiden en beter communiceren hoe je sporen kan kruisen. In de Vlaanderenstraat gebeurde dit.”

Een aparte trambedding met apart fietspad, zoals bijvoorbeeld in Antwerpen meestal het geval is, is volgens De Lijn niet mogelijk in Gent. Door een gebrek aan ruimte is deze situatie moeilijk op te lossen is. Dit door het middeleeuws karakter van Gent, met de kleine straten in de binnenstad.

Daarnaast werden wel verschillende tramsporen en -beddingen in Gent grondig vernieuwd. Onder meer de Coupure, Botermarkt en de Jozef Vervaenestraat worden of zijn aangepakt.

De familie van de 44-jarige slachtoffer is zwaar aangeslagen door het incident en wenste niet te reageren.