“Ons voorstel werd niet eens genoemd”: David Clarinval verdedigt positie van MR bij fiscale hervorming

“Ik maak er geen geheim van dat het moeilijk was om tot een akkoord te komen”, reageerde David Clarinval, vicepremier van MR, dinsdagavond. Volgens de liberaal lagen er nog steeds “te veel belastingen op tafel”. De voorgestelde hervorming beloonde volgens hem ook niet alle werkenden, zoals zelfstandigen.

“Tijdens de bilaterale gesprekken hebben we een pakket maatregelen voorgesteld om 19.000 extra banen te creëren, bovenop de natuurlijke groei. Maar dat voorstel werd niet eens genoemd. Links wilde er niet meer over praten”, aldus Clarinval. Wat er op tafel lag, zou volgens de minister niet genoeg jobs opleveren om de hervorming te financieren.

Clarinval betwijfelt ook of de maatregelen die tijdens de gesprekken van de voorbije weken op tafel zijn gelegd, opnieuw zullen opduiken, ook al staat er voor volgend jaar september een begrotingsdebat gepland.

Wrevel, maar “niet einde van regering”

Ondanks het mislukken van de onderhandelingen over de belastinghervorming zal MR blijven werken binnen de Vivaldi-coalitie, verzekerde David Clarinval: “We hebben overmorgen (donderdag) een ministerraad met ongeveer honderd punten op de agenda. We blijven werken aan de andere zaken.”

Daar treedt PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne Clarinval in bij. “Op een gegeven moment moet je een mislukking accepteren. Het is geen gemakkelijk moment, maar het betekent niet het einde van de regering. Maar we zullen waakzamer zijn bij toekomstige onderhandelingen. De maskers zullen sneller af moeten.”

Dat de federale regering geen akkoord heeft bereikt is volgens Dermagne geen verrassing aangezien “MR maandag op het einde van hun partijbureau een standpunt innam”. Hij prees dinsdagavond het werk van premier Alexander De Croo en minister van Financiën Vincent Van Peteghem. “Er zaten zes partijen rond de tafel om een compromis te vinden... en één partij die die logica niet volgde.”

Dermagne zegt nog dat de eisen van de Franstalige liberalen verder gingen dan het regeerakkoord. Volgens hem ging het om een “belastingverschuiving” en niet om een “belastingverlaging”, zoals MR eiste. De verschuiving zou zijn van het belasten van arbeid naar het belasten van voornamelijk vermogen en rijkdom, net als consumptie.

“Maar de MR heeft deze logica in twijfel getrokken, met name door te besparen op werkloosheidsuitkeringen”, merkt Dermagne op, die stelt dat die voorstellen niet binnen de krijtlijnen lagen.