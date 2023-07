Brutaal. Anders kunnen we de zeventiende etappe van deze Tour de France niet omschrijven. Met 5.400 hoogtemeters over slechts 165,7 kilometer is deze rit niet voor niets de koninginnenrit van deze Tour. Jonas Vingegaard mag na de tijdrit dan wel een serieuze kloof hebben geslagen op Tadej Pogacar, het blijft afwachten welke schade de loodzware Col de la Loze nog kan aanrichten. Volg rit 17 hier live op de voet.