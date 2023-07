Petra De Sutter (Groen) over mislukte fiscale hervorming: “Een gemiste kans ondanks de vele inspanningen”

“Iedereen beseft zeer goed dat dit een bijzonder moeilijke oefening was. Zes partijen hadden tien dagen geleden een akkoord kunnen hebben. Maar dan had je een partij die geen millimeter toegaf. Het siert de premier en Vincent Van Peteghem dat ze bleven proberen een oplossing te vinden. Het is een gemiste kans. Niet alleen voor een eerlijkere fiscaliteit, maar ook voor een groener akkoord”, aldus De Sutter in De Ochtend.

Alle partijen wijzen daarvoor naar MR maar van een crisis, mag er volgens De Sutter niet gesproken worden. “Het is niet zo dat er een crisis is of dat er wantrouwen is tussen de partijen. We weten gewoon dat het niet lukt voor één van die zeven partijen. Maar dat wil niet zeggen dat er een crisis is. Het is gewoon een gemiste kans ondanks de vele bijzondere inspanningen van iedereen rond de tafel”, klinkt het. “De MR is natuurlijk al sinds het begin de moeilijke partner als het gaat over dat soort thema’s maar dat betekent niet dat we in de toekomst niet verder kunnen gaan”. Van vroegtijdig stoppen met de regering, is er volgens De Sutter dan ook geen sprake.

“Iedereen beseft dat het een slecht resultaat is om met lege handen te beginnen aan de zomerreces. Maar het werk is niet klaar. De uitdagingen zijn groot en dat beseffen alle partijen ten volle”, klinkt het nog.

Ook minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) wijst naar MR. “Ik merkte dat zes van de zeven partijen bereid waren. Maar als zij lijnen trekken over de effectentaks of het inperken van gunstregimes, dan zit je in een situatie waarin belastingverlaging niet mogelijk is”, zegt hij in De Ochtend.