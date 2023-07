Buren nemen zelf heft in handen: inbrekers zwaar toegetakeld

Twee inbrekers die in de nacht van dinsdag op woensdag waren binnengedrongen in een woning in Sint-Niklaas hebben zich dat beklaagd. Ze werden betrapt en stevig afgeranseld.

Nadat de voorbije dagen de politie al diverse keren moest uitrukken voor vechtpartijen in het centrum van Sint-Niklaas, moesten ze dit keer tussenkomen bij een stevige knokpartij waarbij twee betrapte inbrekers het slachtoffer waren. Iets voor middernacht werd het duo betrapt toen ze aan het inbreken waren in een woning op de hoek van de Jan Breydelstraat en de Begijnenstraat nabij het station van Sint-Niklaas.

Het was een buurtbewoner die werd opgeschrikt door lawaai en getier. Hij merkte op dat de inbrekers blijkbaar waren betrapt en door een tiental omstaanders intussen in bedwang werden gehouden. Op welke manier de inbrekers werden gevat kon nog niet worden achterhaald, maar feit is wel dat de twee mannen het zwaar te verduren kregen en allebei in elkaar werden geslagen.

Beenbreuk

Eén van hen zou een beenbreuk hebben opgelopen, de andere bloedde zwaar aan het hoofd. Bij de vechtpartij zou ondermeer een koevoet als wapen zijn gebruikt. Meerdere politieploegen, twee ziekenwagens en één MUG voertuig kwamen ter plaatse.

De politie kon de gemoederen snel bedaren. Volgens nog niet bevestigde bronnen zouden de twee betrapte inbrekers ook in aanmerking komen voor eerdere inbraken en zelfs een overval op een buurtwinkel in de wijk. De politie deed nog een tijdje nazicht in de buurt om te zoeken naar mogelijk meerdere betrokkenen, maar kon niemand meer aantreffen.