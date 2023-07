Nieuwe databank heeft Staatsveiligheid “terug in tijd gekatapulteerd”

Werknemers van de Staatsveiligheid zitten met de handen in het haar: de uitrol van hun nieuwe databank loopt nu al een maand in het honderd. “We weten niet meer of de informatie die we krijgen klopt. Dat is een serieus veiligheidsprobleem.”

De Veiligheid van de Staat – in de volksmond de Staatsveiligheid, de inlichtingendienst die info verzamelt over bedreigingen voor ons land – zit al enkele jaren in volle transitie: zo wordt er meer ingezet op specialisatie en heeft men het aantal personeelsleden opgetrokken. Daarnaast werd beslist een nieuwe databank te ontwikkelen. Beter gezegd: verschillende nieuwe databanken. Daar waar vroeger alles in één systeem vervat zat, werd het plan opgevat om met verschillende, aan elkaar gekoppelde systemen te werken.

De oude databank had namelijk zijn beperkingen. Zo was het moeilijk om grote massa’s gegevens te verwerken. Ook audio- en videobestanden konden moeilijk op een uniforme wijze worden opgeslagen. Maar de oude databank had ook veel voordelen, zo klinkt het bij twee bronnen bij de Staatsveiligheid, die anoniem willen blijven. “Ze was gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en zat logisch in elkaar. De informatiestromen waren voor iedereen duidelijk”, zegt een van hen.

Een van de bedrijven die betrokken was bij het ontwikkelen van het nieuwe systeem, dat op 12 juni werd ingevoerd, is Smals, de favoriete IT-dienstenleverancier van de Belgische overheid. Smals was ook verantwoordelijk voor het gecontesteerde systeem voor het contactonderzoek tijdens de coronacrisis. Bij het bedrijf wenst men niet te reageren op deze zaak.

“Deel van personeel afgehaakt”

“Ondanks jaren voorbereidingswerk en miljoenenfacturen is dit systeem simpelweg onbruikbaar”, is een van onze bronnen niet mals. “Het ontbreekt aan logica, overzichtelijkheid, traceerbaarheid, controlemechanismen, snelheid, kortom: aan alles wat de databank van een inlichtingendienst nodig heeft.” Nochtans zou de directie gewaarschuwd zijn door enkele personeelsleden die het systeem hadden uitgetest. Maar de top van Staatsveiligheid maakte zich sterk dat ‘enkele kinderziektes uitgezweet zouden kunnen worden’.

“We zijn intussen een maand verder”, aldus een van de bronnen. “De nieuwe databank zorgde alleen voor chaos. Informatie gaat verloren, gegevens worden foutief weergegeven. Bovendien blijft het systeem constant haperen en wordt men om de paar minuten met een bug geconfronteerd. Een deel van het personeel is ondertussen moedeloos afgehaakt.”

“Er zijn allerlei onverklaarbare fouten. Van bepaalde personen worden adressen weergegeven terwijl ze daar niet wonen of zelfs nooit gewoond hebben” Anonieme bron

“Een deel van de bugs wordt veroorzaakt doordat het nieuwe systeem op automatische wijze informatie tracht over te nemen uit bestaande databanken zoals het rijksregister”, klinkt het. “Dit gaat gepaard met allerlei onverklaarbare fouten. Zo stelt men vast dat van bepaalde personen adressen worden weergegeven terwijl ze daar niet wonen of zelfs nooit gewoond hebben. Dergelijke fouten kunnen uiteraard zwaarwichtige gevolgen hebben.”

“Dit betekent in de praktijk een veiligheidsprobleem”, volgens de bron. “Een belangrijk deel van het werk van een inlichtingendienst bestaat uit het samenbrengen van informatie. Door de chaotische werking van de nieuwe databank moeten we aan de slag met informatie die potentieel onvolledig en zelfs mogelijk fout is.”

“Maatregelen tegen foutieve gegevens”

Een woordvoerder van Staatsveiligheid bevestigt dat er een probleem is met de nieuwe databank. “Zoals bij de implementatie van elk IT-systeem is dit ondanks tests vooraf niet vlekkeloos verlopen. Het gaat dan ook om een zeer diepgaande verandering. Er wordt door een taskforce hard gewerkt om de problemen zo snel mogelijk opgelost te krijgen.”

“Wat het mogelijke veiligheidsprobleem betreft: in sommige specifieke gevallen hebben we inderdaad vastgesteld dat de nieuwe software niet altijd correcte gegevens genereert. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat er foutieve gegevens zouden sluipen in de inlichtingen die we delen. Die maatregelen houden onder meer in dat bepaalde welomschreven gegevens tijdelijk in andere, oude databanken moeten worden gedubbelcheckt.”

“We behelpen ons nu met papier, Excel-bestanden of interne mails” Anonieme bron

De taskforce zet voorlopig niet veel zoden aan de dijk, aldus onze bronnen. “We behelpen ons ondertussen door zo creatief mogelijk te zijn. De onderzoeken worden bijvoorbeeld gecoördineerd op papier of via Excel-bestanden. Informatie die vroeger op overzichtelijke wijze in een databank terecht kwam, wordt nu via interne mail doorgestuurd naar collega’s die aan hetzelfde onderzoek werken, kwestie van zeker te zijn dat de info niet verloren gaat. We zijn terug in de tijd gekatapulteerd.”