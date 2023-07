Vrees voor humanitaire crisis na belegering van Somalische stad door al-Shabaab

Na een wekenlange belegering van de stad Baidoa in het zuiden van Somalië door de islamistische terreurmilitie al-Shabaab, waarschuwen politici en inwoners voor een humanitaire crisis.

Door de blokkade kunnen goederen en basisproducten de stad niet meer in, vertelde Hawo Sokor, een parlementslid, dinsdag aan dpa. De stad bevindt zich in een alarmerende situatie, zei ze. Bewoners meldden dat de prijzen voor voedsel en water enorm zijn gestegen.

Volgens de Verenigde Naties wonen er zo’n 600.000 mensen in Baidoa, die naar de stad zijn gevlucht voor de ernstige droogte van de afgelopen jaren.

Al jaren houdt al-Shabaab delen van het land stevig in zijn greep. Vooral in het zuiden heeft de militie nog steeds grote gebieden in handen.

De militie staat al maanden echter steeds meer onder druk nadat het leger een offensief tegen de terroristen had gelanceerd, waardoor al-Shabaab zich de laatste tijd vooral focust op zelfmoordaanslagen en gerichte moorden op politici en zakenlieden.

Waarnemers vrezen dat de groepering de belegering wil gebruiken om een hongersnood en nieuwe ontheemding te veroorzaken. Dit is bedoeld om de opmars van het leger te vertragen.