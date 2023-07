27 jaar na onopgeloste moord op rapper Tupac: huiszoeking nabij Las Vegas

In het onderzoek naar de moord op de legendarische Amerikaanse rapper Tupac Shakur, in 1996, heeft de politie van Nevada maandag een huiszoeking uitgevoerd in een woning nabij Las Vegas.

Tupac Shakur (25) werd op 7 september 1996 neergeschoten in Las Vegas. Terwijl de beroemde rapper met zijn wagen aan een rood licht vlakbij de Strip stond te wachten, kwam een witte Cadillac naast hem staan, vanwaaruit iemand hem beschoot. Tupac liep meerdere schotwonden op en zes dagen later overleed hij in het ziekenhuis. Er werden nooit arrestaties verricht in de zaak.

De politie van Las Vegas heeft in het verleden gezegd dat het onderzoek snel vastliep omdat getuigen weigerden mee te werken. Nu, bijna 27 jaar na de onopgeloste moord, is er toch nog een nieuwe ontwikkeling: de politie van de Amerikaanse staat Nevada heeft maandag een huiszoeking uitgevoerd in een woning nabij Las Vegas. Dat maakte de Las Vegas Metropolitan Police Department dinsdag bekend.

In een persbericht zegt het departement “te kunnen bevestigen dat op 17 juli 2023 een huiszoekingsbevel is uitgevoerd in Henderson, Nevada, als onderdeel van het lopende onderzoek naar de moord op Tupac Shakur”. Meer details over de locatie of eigenaar van de woning, of wat tot de huiszoeking leidde, werden niet bekendgemaakt.

Nevada heeft geen verjaringstermijn voor het vervolgen van moordzaken.

West Coast

Op 25-jarige leeftijd was Tupac Shakur, ook bekend als 2Pac of Makaveli en met hits als California Love, Changes, Dear Mama en All Eyez On Me, al een van de invloedrijkste rappers. Hij verkocht 75 miljoen albums, en postuum werd hij opgenomen in zowel de Hip-Hop Hall of Fame als de Rock and Roll Hall of Fame. Vorige maand kreeg hij nog een ster op de Hollywood Walk of Fame.

Tupac was een sleutelfiguur in de beruchte rivaliteit tussen de rapscenes van de Westkust en de Oostkust. Hoewel hij in New York was geboren, belichaamde hij “West Coast”-hiphop nadat hij als tiener met zijn familie naar Californië was verhuisd.

Zijn moord werd zes maanden later gevolgd door die van zijn rivaal aan de oostkust, Christopher “The Notorious BIG” Wallace.

Velen linken hun dood aan de rivaliteit tussen hun Death Row label (gevestigd in Los Angeles) en Bad Boy Entertainment (New York), maar muziekhistorici beweren dat deze tegenstelling werd versterkt om commerciële redenen. Toen Tupac werd neergeschoten, zat hij naast het hoofd van Death Row Records, Marion “Suge” Knight.