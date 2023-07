Een groep toeristen kreeg in Yala National Park in Sri Lanka een heftig duel te zien. Toen een olifant en haar baby even wilden afkoelen in een poel, bleek er zich een krokodil in het water te bevinden. Het reptiel trachtte met een sluwe aanval de jonge olifant te doden, maar dat was buiten de moeder gerekend, die op al even brutale wijze terugvocht.