Jonge Red Flames gaan in eerste groepswedstrijd op EK in eigen land onderuit tegen Nederland

De jonge Red Flames zijn met een nederlaag begonnen aan het EK U19 in eigen land. In Leuven verloor België dinsdagavond met 0-3 van Nederland.

Oranje kwam net voor het half uur op voorsprong aan Den Dreef. Hanna Huizenga, de Nederlandse nummer 9, kopte een afgeblokt schot over doelvrouw Jorijn Covent van dichtbij in doel.

Na de pauze ging België op zoek naar de gelijkmaker maar het was Nederland dat in de 55e minuut een tweede keer scoorde. Na een mindere uittrap van de Belgische doelvrouw knalde Ziva Henry de 0-2 mooi in de bovenhoek binnen.

Vijf minuten voor affluiten kregen de Flames nog een derde, knullige tegentreffer te slikken. Na een te korte pass van Alixe Bosteels op Covent profiteerde de ingevallen Danique Tolhoek om de 0-3 simpel binnen te tikken.

Eerder op de dag won Duitsland in de andere wedstrijd van groep A in Tubeke met 6-0 van Oostenrijk.

Vrijdag wacht Duitsland

Vrijdag (17u30) nemen de jonge Flames, die worden gecoacht door Xavier Donnay, het in het Stade Leburton van Tubeke op tegen Duitsland. Volgende week maandag (24 juli) wacht een laatste groepsmatch in La Louvière tegen Oostenrijk. Een plaats in de top twee levert een ticket op voor de halve finales.

In groep B won Frankrijk dinsdag in La Louvière met 0-1 van Tsjechië en was titelverdediger Spanje in Tubeke met 0-3 te sterk voor IJsland.